Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar:


10. dakikada Özgür Can'ın ortasında ceza sahası içinde Rusescu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın üzerinden ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada Del Valle'nin köşe atışında ceza sahası içinde Numan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.


54. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu az farkla dışarı çıktı.


64. dakikada Elmar'ın pasında Cikalleshi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Önder Yılmaz xx, Furkan Ürün xx


Giresunspor: Adriano Fachini xxx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Mehmet xx (Alperen dk. 83 ?), Mehmet Taş xx, Landel xxx, Rusescu xxx, Ahmet İlhan xx, Özgür Can xx (Tanase dk. 63 x), Del Valle xx (Renan dk. 80 x)


Yedekler: Metin, Ahmet, Orhan, Alpay, Muhammed Himmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Akhisarspor: Gökhan xx, Avdija Vrsajevic xx, Edin Cocalic xx, Rotman xx (Aykut dk. 46 x), Musa xx (Kadir dk. 46 x), Alperen xx, Burhan xx, Muhammet Reis xx (Ergin dk. 73 x), Sokol Cikalleshi xx, Elmar xx, Erhan xx


Yedekler: Lukac, Halil, Tolga, Bertuğ, Uğur, Ali Kaan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Rusescu (dk. 10) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Elmar (dk. 87) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Del Valle, Mehmet Taş, Adriano Fachini (Giresunspor) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Del Valle, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi! Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]