TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Boluspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Boluspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Boluspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


10. dakikada Cumali'nin ceza sahasına yolladığı uzun topu Metin uzaklaştırmaya çalıştı, top sağ kanattaki Melih'in önünde kaldı. Melih sağ çaprazdan kaleyi denedi ancak Metin yine başarılıydı.


12. dakikada Del Valle sol çaprazdan ceza sahasına yönelip pasını bekletmeden Landel'e aktardı. Bolusporlu oyuncular ofsayt bekledi fakat hakem pozisyonu devam ettirdi. Landel düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0


35. dakikada Giresunspor savunması çıkarken topu kaptırdı. Mustafa'nın ara pasına Kubilay hareketlendi ve kalesini erken terk eden Metin sakatlanması pahasına rakibine gol şansı tanımadı.


48. dakikada Giresunspor atağında savunmanın arkasına bırakılan pasa Rusescu hareketlendi ve Romen oyuncu İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rusescu penaltı beklerken hakem köşeyi gösterdi.


77. dakikada Boluspor atağında Giresunspor yarı alanında rakibine sert müdahalede bulunan Ahmet İlhan Özek, çift sarı karttan kırmızı kart gördü.


86. dakikada Del Valle orta alanı hızlı geçip pasını sağ kanattaki Tanase'ye aktardı. Tanase arka direğe harika bir orta yolladı. Topun gelişine yükselen Raul Rusescu yarım vole ile fileleri havalandırdı. 2-0


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Mert Güzence xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Yıldırım xx


Giresunspor: Metin xx, Numan xx, Muhammed Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Landel xxx, Rusescu xx, Ahmet İlhan Özek xx, Berkan xx (Uğur dk. 46 x), Rodrıguez x, da Silva x, Bekir xx (Tanase dk. 76 x)


Yedekler: Adriano, Mehmet Güven, Murat, Muhayer, Alpay, Veysel, Muhammed Himmet Ertürk,


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Boluspor: Orlando xx, İsmail xx, Cumali xx, Melih x (Rok dk. 79 x), Mustafa Eskihellaç xx, Gökhan xx, Fatih xxx, Kubilay x (Delarge dk. 46 x), Emir xx (Emre dk. 78 xx), Hayrullah x, Mustafa Durak xx


Yedekler: Bahadır, Sincere, Arif, Andre


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Landel (dk. 12), Rusescu (dk. 86) (Giresunspor)


Kırmızı Kartlar: Ahmet İlhan Özek (dk. 77) (Giresunspor), Mustafa Durak (dk. 84) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Kubilay, İsmail (Baluspor) - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Fehmi Kubilay, Giresunspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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