TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor evinde RH Bandırmaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor evinde RH Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Eslem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zülküf'te kaldı.

16. dakikada sol taraftan ceza sahasına topla giren Abazaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Landel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada ceza sahasına açılan ortada Mehmet Yeşil'in kafayla indirdiği topla buluşan Rroca'nın şutu üstten auta çıktı.

63. dakikada Abazaj'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in yerden sert şutunu kaleci Zülküf kornere çeldi.

87. dakikada Egahan'ın sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Cemal Alpay xx, Emrah Ünal xx

İstanbulspor: Alperen xx, Mehmet Yeşil xx, Wellington xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx, Eslem xx (Egehan dk. 75 xx), Rroca xx (Muhammed Enes dk. 87 ?), Abazaj xxx (Issah dk. 68 xx), Levent xx, Onur xxx, Diouf xx (İbrahim dk. 67 xx)

Yedekler: Alp, Tayyip, Emrecan, Uygar, Yusuf, Melih

Teknik Direktör: Fatih Tekke

RH Bandırmaspor: Zülküf xx, Hakan xx, Onur xx, Mehmet xx, Feyyaz xx (Anıl dk. 81 ?), İshak xx (Traore dk. 89 ?), Hüseyin xx, Del Valle xx, Berat xx (Erkan dk. 75 xx) Landel xx (Halilovic dk. 75 xx), Pote xxx

Yedekler: Gökhan, Fırat, Selçuk, Gökay

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

Goller: Abazaj (dk. 16), Onur (dk. 87) (İstanbulspor), Pote (dk. 20) (RH Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Onur (İstanbulspor), Pote, Mehmet (RH Bandırmaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1
TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Yeşil, Bandırmaspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 RH Bandırmaspor: 1 - Son Dakika Spor

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