TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Berkay Daban xx, Efe Kurtuluş xx


Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx (Ali Kucik dk. 77 ?), Feyyaz Belen xx, Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Selçuk Alibaz dk. 66 xx), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay xxx, Tayyib Kanarya x (Sinan Akaydın dk. 73 xx), Benhur Keser xxx


GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı xx, Doğanay Kılıç xx (Berkay Sefa Kara dk. 89 ?), İlyas Çakmak xx (Yusuf Türk dk. 82 ?), Metincan Cici xxx, Harun Aydın xx, Birkan Öksüz xx, Faruk Öcal xx, Özgür Yılmaz xx, Alican Karadağ xx, Ömer Gür xx (Hakkı Can Aksu dk. 64 xx), Hakan Olkan x


Goller: Onur Akbay (dk. 34) (Bandırmaspor), Metincan Cici (dk. 63) (GMG Kastamonuspor)


Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Onur Akbay, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor), İsmail Şahmalı, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan (GMG Kastamonuspor)


Kırmızı Kart : Hakan Olkan (dk. 59) (GMG Kastamonuspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Belen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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