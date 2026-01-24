TFF 2. Lig'de 20'nci ve 22'nci Haftalar Tamamlandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu grupta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Mardin 1969-Somaspor maçları ertelendi.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalsa da haftayı ilk sırada kapattı. Söz konusu grupta ise Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası ileri bir tarihte oynanacak.

Kırmızı Grup'ta 20'nci, Beyaz Grup'ta ise 22'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup