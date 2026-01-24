TFF 2. Lig'de 20'nci ve 22'nci Haftalar Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF 2. Lig'de 20'nci ve 22'nci Haftalar Tamamlandı

24.01.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı Grup'ta Bursaspor liderliğini korudu, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvede kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta 2, Beyaz Grup'ta ise 22'nci hafta ertelenen 1 maçın dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Bu grupta Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK ve Mardin 1969-Somaspor maçları ertelendi.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalsa da haftayı ilk sırada kapattı. Söz konusu grupta ise Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası ileri bir tarihte oynanacak.

Kırmızı Grup'ta 20'nci, Beyaz Grup'ta ise 22'nci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR20142449153444
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR19132445133241
3.MUŞSPOR20124450222840
4.MARDİN 196919124341162540
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ20115441212038
6.ALİAĞA FUTBOL20114543152837
7.ISBAŞ ISPARTA 3220105542222035
8.GÜZİDE GEBZESPOR1987428161231
9.KCT 1461 TRABZON FK198653328530
10.ANKARA DEMİRSPOR208572531-629
11.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2069532201227
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ207492724325
13.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR205873028223
14.FETHİYESPOR2046102730-318
15.SOMASPOR1933131746-2912
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2043132255-3312
17.ADANASPOR201118998-894
18.YENİ MALATYASPOR190217869-61-43

Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR21145243212247
2.MUĞLASPOR20135231102144
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR20142440231744
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR21124543241940
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR20108236221438
6.İSKENDERUNSPOR21114633231037
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ2110652820836
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR20103750262433
9.GMG KASTAMONUSPOR2110383329433
10.MKE ANKARAGÜCÜ219572625132
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ216962521427
12.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2174102631-525
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2172122639-1323
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2153132132-1118
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2153132036-1618
16.KEPEZSPOR2043131745-2815
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2127121541-2613
18.ALTINORDU2127121339-2613
19.BUCASPOR 19282133152544-1912

Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 20'nci ve 22'nci Haftalar Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:14:28. #7.11#
SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 20'nci ve 22'nci Haftalar Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.