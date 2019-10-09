Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

44 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Murat Erölmez xx


Sakaryaspor: Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu x, Özgür Kedikli xx, Abdulaziz Solmaz xx (Furkan Parsak dk. 88 ?), Yaser Hacımustafaoğlu xx, Bekir İrtegün xx, Fatih Aydın x (Furkan Özcan dk. 37 x), Ali Fırat Okur xx (Orkun Dervişler dk. 80 ?), Hacı Ömer Doğru x, Can Değirmencioğlu xx, Oğuz Çalışkan xxx


Sivas Belediyespor: H. Mert Akyüz xx, Selim Özdemir x (Sefa Yıldırım dk. 43 xx), Eray Ataklı x (Onur Usluca dk. 61 xx), Gencay Erten xx, Burak Asan xx, Serkan Yavuz x, Kerem Kaya xx, Osman Bayrak xx (Erdem Günel dk. 69 xx), Şevki Çınar xx, Ömer Faruk Ermeç xx, Fatih Çolak xx


Gol: Yaser Hacı Mustafaoğlu (dk. 17) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Osman Bayrak, Fatih Çolak, Eray Ataklı, Ömer Ermeç (Sivas Belediye), Furkan Özcan, Oğuz Çalışkan (Sakaryaspor) - SAKARYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:19 Kaynak: İHA
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