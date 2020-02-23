TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediye Sporu'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 1 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'un 25. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediye Sporu'u 1-0 mağlup etti.


Stat: 19 Eylül


Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Ferhat Dalgıç xx, Yusuf Şimşek xx


52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Burak Özsoy x, Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Muhammet Can Öztürk xx (Emre Bayrak dk. 87 ?), Ömer İnan xx, Göksu Mutlu x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş x, Yasin Öztop x (Sergen Orman dk. 68 x), Kubilay Serbest x (Murat Kara dk. 78 x)


Sultanbeyli Belediye Spor: Ertuğrul Furkan x, Uğur Adem Gezer x, Recep Soner Cihan x, Arda Hilmi Şengül x, İlker Cihan xx, Kadir Samet Eser x (Emrullah Yıldırım dk. 88 ?), Sırat Yeşilördek x, Muhammet Enes Erdem x (Fayih Taşdelen dk. 62 x), Sedat Komi x, Beytullah Ayduvan x, Oğuz Mataracı x (Bünyamin Küçükosman dk. 76 x)


Gol: Kubilay Serbest (dk. 45) (52 Orduspor Futbol Kulübü) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Sultanbeyli, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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