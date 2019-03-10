Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Cizrespor: 1

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Cizrespor
'u sahasında 2-1 mağlup etti.
Yeni Diyarbakır
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları sahaya "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartı ile çıkararak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı. Cizre'den gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu Cizrespor'a destek verdi.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Ahmet Turan
xx, Harun Reşit
Güngör xx, Yakup Keçeci xx
Diyarbekirspor: Ali Alper
Doğan xx, Emre Tosun
xx, Aytaç Deniz xx, Sedat Dursun xx, Raşit Sevindir xxx, Hakan Yağmurkaya xx (Serhat Zuyber Koruk dk. 60 x), Gökhan Köseoğlu
xx, Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xxx, Salih Sefercik
xx, Osman Bayrak
xx (İbrahim Has
dk. 78 ?)
Cizrespor: Nevzat Çizmeci xx, Emre Yüksektepe xx, Safa Yıldırım xx, Cemal Doğu xx, Ekrem Sütçü xx, Burak Koçer xx (Yusuf Kerçin dk. 84 ?), Mehmet Albayrak
xx, Emrah Çalışlar
xx, Nureddin Ersoy xx (Mustafa Coşkun
dk. 89 ?), Atilla Erel xx, Semih Mustafa Usta
xx
Goller: Raşit Sevindir (dk. 46), Aykut Çift (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mehmet Albayrak (dk. 19) (Cizrespor)
Sarı kartlar: Aytaç Deniz (Diyarbekirspor), Atilla Erel, Burak Koçer, Mehmet Albayrak, Yusuf Kerçin (Cizrespor) - DİYARBAKIR