TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Antalyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Antalyaspor'u Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Antalyaspor\'u Ziyaret Etti
08.01.2026 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor tesislerini ziyaret ederek projeler üzerinde bilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesisleri gezen Hacıosmanoğlu'nun, A takım çalışma alanları, altyapının mevcut durumu ve kulüp bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den bilgi aldığı kaydedildi.

Ardından gerçekleştirilen toplantıda ise, sürdürülebilir gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe de yer aldı.

Perçin'in, ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Antalyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:11:59. #7.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Antalyaspor'u Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.