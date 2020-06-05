TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Seyircili 2021 bizim de planımız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ağustos ayında İstanbul'da oynanması planlanan ve UEFA tarafından yerinin değiştirilmesi gündeme gelen Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili düşüncelerini Hürriyet'e açıkladı.

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın dün dile getirdiği "Seyircisiz 2020 finalini verelim, seyircili 2021 finalini alalım" formülüne sıcak baktıklarını ve bu seçeneğin planları arasında olduğunu söyleyen Özdemir, Türkiye için en iyi sonucu alacaklarına inandığını ifade etti. Nihat Özdemir, 17 Haziran'da yapılacak UEFA Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanacak konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Ülkemiz için en iyi sonucu alacağız

"Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na ciddi bir yatırım yaptı. Buradaki amacımız hem mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapmak hem ülke tanıtımına katkı sağlamak hem de Türkiye'de onbinlerce misafirimizi ağırlamaktı. Elbette biz Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olarak oynanmasını istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu. 'Seyircisiz 2020'yi verelim, seyircili 2021'i alalım' formülü de TFF'nin planları arasında. Yönetim kurulumuz ve tüm profesyonellerimiz bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki dönemde en sağlıklı ve en iyi sonucu alacağımızı düşünüyorum."

Seyircili final 100 milyon euro getiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, oynandığı ülkelere büyük gelir sağlıyor. Geçen yıl Madrid'de Liverpool ile Tottenham takımları arasında yapılan final maçı için kente 100 binin üzerine İngiliz taraftar geldi. Taraftarlar, bilet fiyatı hariç bir gece konaklama, yemek ve ulaşım için yaklaşık bin ila 2 bin Euro arasında para harcadı. Final biletleri karaborsada 7-8 bin Euro'dan satılırken, Madrid şehri toplamda 100 milyon Euro'ya ulaşan ekonomik katkı sağladı. Bu arada UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin formatını 4'lü finale çevirip tüm maçları tek bir şehirde oynatma planını tartışırken, Almanya'nın Frankfurt kenti olası bir organizasyona talip oldu.

Bu sadece Trabzonspor'a değil Türkiye'ye verilmiş bir ceza

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'un UEFA tarafından 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men edilme cezasını Hürriyet'e değerlendirdi. Bordo mavili camianın moralini yükseltecek mesajlar veren Özdemir, şunları söyledi: "Bu sadece Trabzonspor'a değil, Türkiye'ye verilmiş bir cezadır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu konuda tamamıyla Trabzonspor'un yanındayız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütün çalışanları ve profesyonelleri bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Hepsi, ellerindeki tüm imkanlarla ve bilgi birikimleriyle Trabzonspor'a yardımcı olacak. Bu haksız kararın kaldırılması konusunda Federasyon olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."