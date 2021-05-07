TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: