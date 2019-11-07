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TFF Merkez Hakem Kurulu eğitimci eğitimleri başladı

8 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem gelişim programları kapsamında düzenlenen eğitimci eğitimleri seminerinin ilki gerçekleştirildi.

TFF Merkez Hakem Kurulu eğitimci eğitimleri başladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakem gelişim programları kapsamında düzenlenen eğitimci eğitimleri seminerinin ilki gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, MHK ve Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) iş birliği ile düzenlenen seminerleri FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or ve Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin yönetti.

Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın açılışına katıldığı seminerlerde, etkili sunum teknikleri konusunda güncel bilgi verilen hakem eğitimcileri, yaptıkları sunumlar sonrası, karşılıklı değerlendirmede bulundu.

Seminerde ayrıca, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar uygulanan il eğitimleriyle ilgili fikir alışverişi yapılıp, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

MHK bölge sorumluları tarafından belirlenen ve MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından onaylanan eğitimciler; seminerlere bölgesel olarak aşağıdaki program çerçevesince katılacak:

1. Seminer: İstanbul 5-6 Kasım

2. Seminer: İzmir 7-8 Kasım

3. Seminer: Ankara 12-13 Kasım

4. Seminer: Malatya 14-15 Kasım

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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