MHK Başkanı Tatlı: "Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır" - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz sezon pandemiye ve yoğun maç takvimine rağmen hakemlerin çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreninde konuşan Serdar Tatlı, "İki yıla yakın bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. 2 bin 692 maça hakem ve gözlemci ataması yaptık. Her maç öncesi bazı hakemlerimizden gelen pozitif test sonuçları bizi hem üzdü hem de önemli sıkıntılar yaşattı. Böyle bir sezonda genel olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan, başta hakemlerimiz olmak üzere gözlemcilerimi, eğitimcilerimi, hakem işleri departmanımızı ve kurul üyesi arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Geride kalan sezon önemli risk alarak deneyimli hakemlerin yanında 7 yeni ismi ilk defa Süper Lig'de görevlendirdiklerini hatırlatan Tatlı, "Saha performansını arttırmak için yapılan yıllık sözleşmelerde 15 maç sınırı getirdik. Federasyonumuzun 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig'de VAR uygulaması kapsamında sertifikalı hakem sayısı artışı konusunda çalışmalar yaptık, önemli gelişme kat ettik. Kadın hakemlerimizin en üst ligde görevlendirilmesi hedefi kapsamında FIFA kadın ve FIFA yardımcı hakemlerimize klasman kategorisinde yer verdik." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda hakem tarama uygulamasını yaygınlaştırmayı planladıklarını aktaran Tatlı, "Mentör kadrosunu genişleterek genç hakemlerin gelişimine katkı sağlayacağız. Hakem Yönetim Sistemi ile Türkiye'nin her bölgesinde her hakeme ulaşabilmeyi, hem eğitim hem de fiziksel gelişim konusunda tek bir merkezden takip etmeyi, denetlemeyi planlıyoruz. Bu maliyetli projenin uygulamaya geçmesi için desteklerinden dolayı Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon MHK içinde yeni bir yapılandırmaya gidiyoruz. Tüm MHK üyelerinin katkılarından faydalanacağız. Süper Lig ve TFF 1. Lig dışındaki liglerin hakem ile gözlemci atamaları 6 arkadaşımız tarafından yapılacak. Bu sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporuna geçiyoruz. Gözlemcilerimiz bundan sonra profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporu dolduracaklar." diye konuştu.

"Haziran ayında yapılan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'nın görevli hakemler için merkez üssü İstanbul olarak belirlemesi ülkemizin teknoloji konusunda aldığı mesafeyi göstermektedir." diyen MHK Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

" UEFA Hakem Kurulu, yapılan ev sahipliğinden çok memnun kalmıştır. Türk hakemlerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarında gösterdiği performanslar sonucu aldıkları maç sayısı her geçen gün artmaktadır. Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla maç yöneten hakem olarak bizleri gururlandırmıştır. Yine geçen sezon Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler aynı sezon içerisinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetme başarısı göstermiştir. Dünya futbolu, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemini geniş kapsamlı tanıma fırsatı yakaladı. Bu sistemin adalet getirdiği inancıyla birlikte birçok ülke VAR'ı uygulamaya başladı. VAR'ın her pozisyona müdahale etmesi beklentisi, sistemini tartışılır hale getirmektedir. 2020 Avrupa Şampiyonası da VAR'ın çok bariz pozisyonlara müdahale ettiğini tüm futbol kamuoyuna göstermiştir."

"Her hakemimiz her takımın maçında görev alacak"

MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakemlerin maçlarda takım ayrımı yapılmaksızın görevlendirileceğini vurguladı.

Futbol oyun kurallarının Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından yayımlandığını hatırlatan Tatlı, "Bu kurallar hiçbir ülke federasyonu tarafından değiştirilemez. VAR protokolünde de durum aynıdır. FIFA da protokolde belirtilen şekilde yüksek müdahale çizgisini tavsiye etmektedir. Seminer boyunca hakemlerimizin pozisyonları bu seviyede değerlendirmesi konusunda çalıştık. Onlardan adil, cesur ve eşit olmalarını istedik. Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Bütün takımların yöneticilerine, teknik kadro ve oyuncularına saygı duyuyor, hakem camiası olarak aynı saygıyı bekliyoruz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.