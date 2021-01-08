TFF'nin Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının beşincisi başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) antrenör eğitimindeki yenilenme süreci kapsamında gerçekleştirdiği Antrenör Eğitim Programı çalışma grubu toplantılarının beşincisi başladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılış konuşmasını yapan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, antrenör eğitiminde yenilenme çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Futbolda gelişimin en önemli unsurlarından birinin antrenör eğitimi olduğuna dikkati çeken Çetin, antrenör eğitim programlarının hem içerik hem strateji hem de sunum teknikleri açısından ciddi bir değişim ve gelişim geçirdiğini belirtti.

Oğuz Çetin, bu çalışmaların olumlu sonuçlarının yakın gelecekte alınacağına inandığını dile getirdi.

TFF'nin bütün antrenör eğitimcileri, antrenör eğitim programlarında görev alan akademisyenler ve diğer eğitimcilerin katıldığı toplantılar 15 gün sürecek.

Antrenör Eğitim Programı'ndaki yeni idari ve teknik yapılanmanın da aktarılacağı toplantıda teorik ve pratik eğitimler verilecek ve video analizler yapılacak.