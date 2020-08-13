TFF Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün, Kulüp Lisans Kurulunun 4 Ağustos'ta ilan ettiği takım harcama limitlerine ilişkin kararına itirazının, Tahkim Kurulu tarafından incelendiği belirtildi. Yapılan müzakere neticesinde, Fenerbahçe Kulübünün, Kulüp Lisans Kurulunun harcama limitlerine ilişkin kararına itirazının oy birliği ile reddedildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in uyarı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kınama ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın 60 gün hak mahrumiyeti cezalarına yapılan itirazların da reddedildiğini duyurdu.