TGC'den Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TGC'den Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

11.05.2022 16:30
TGC'den Aljazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Halkların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların insanlık suçu...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Katar merkezli Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Halkların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu saldırıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2006 ve 2015'te aldığı, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteci ve sivillerin korunması kararının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteciler savaşların ya da çatışmaların tarafı değildir. Halkların haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilere yönelik saldırıların insanlık suçu olduğunu hatırlatıyor, Şirin Ebu Akile'nin ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz."

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Filistin, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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