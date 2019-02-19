Tgc'den İha Muhabirine Destek
1 saat önce
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Peribacaları'na yapılan kaçak inşaatıları haberleştiren İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin'in ölümle tehdit edilmesini kınadı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Yönetim Kurulu, Peribacaları'na yapılan kaçak inşaatıları haberleştiren İhlas Haber Ajansı
(İHA) Nevşehir
Muhabiri Coşkun Sağlamdin'in ölümle tehdit edilmesini kınadı.
TGC'nin gazeteciyi tehdit edenler hakkında hukuki işlem başlatılmasını istediği açıklamada, "Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu zor dönemde gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik şekillerde engellenmektedir. Bunu son örneği ise Nevşehir Göreme
'de yaşanmıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göreme Milli Parkı içindeki kaçak inşaatlar, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Coşkun Sağlamdin tarafından haberleştirilmiş, haberin ardından kaçak inşaatların yıkımına başlanmıştır. meslektaşımız Coşkun Sağlamdin kaçak inşaatların yıkıma başlanmasının ardından Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ve inşaat sahipleri tarafından ölümle tehdit edildiğini açıklamıştır. Durum vahimdir. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan sözlü ve fiziksel saldırılar halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:37 Kaynak: İHA
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