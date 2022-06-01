Tgc: Gezi'yi Haberleştiren Gazetecilere Yönelik Şiddet ve Gözaltı Basın Özgürlüğüne Saldırıdır - Son Dakika
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Tgc: Gezi'yi Haberleştiren Gazetecilere Yönelik Şiddet ve Gözaltı Basın Özgürlüğüne Saldırıdır

01.06.2022 15:16
Tgc: Gezi'yi Haberleştiren Gazetecilere Yönelik Şiddet ve Gözaltı Basın Özgürlüğüne Saldırıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Gezi’nin 9. yılında Taksim’deki protestoları haberleştiren muhabir, foto muhabiri ve kameramanlara uygulanan şiddet ve gözaltılar basın özgürlüğüne saldırıdır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu ağır şiddet insanlık suçudur. Halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan güvenlik güçleri hakkında işlem yapılmasını, cezasızlıkla ödüllendirilmemesini istiyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, "Gezi'nin 9. yılında Taksim'deki protestoları haberleştiren muhabir, foto muhabiri ve kameramanlara uygulanan şiddet ve gözaltılar basın özgürlüğüne saldırıdır" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu ağır şiddet insanlık suçudur. Halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan güvenlik güçleri hakkında işlem yapılmasını, cezasızlıkla ödüllendirilmemesini istiyoruz" denildi.

CİHAZLAR KIRILDI

Gezi eylemlerinin 9'uncu yıl dönümünde İstanbul Beyoğlu'ndaki anmayı takip eden birçok gazeteci dün şiddete maruz kaldı, 6'sı da gözaltına alındı. Bu sırada bazı gazetecilerin kullandıkları cihazlar, dizüstü bilgisayar kırıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Meslektaşlarımıza yönelik şiddet insanlık suçudur. Gazetecilerin gözaltına alınması hukuksuzdur" denilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Taksim'de Gezi eylemlerinin 9'uncu yıl dönümünde Halk TV muhabiri Ozan Demiriz, Evrensel muhabiri Meltem Akyol, BirGün muhabiri Gökay Başcan, Flaş TV'den Dilan Polat, Sevda Doğan ve Derin Aydoğdu gözaltına alınmıştır. #Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler gözaltına alınarak yine yurttaşların haber alma hakkı ve haberin serbest dolaşımı saldırıya uğramıştır. Meslektaşlarımız sabaha karşı serbest bırakılmışlardır. Güvenlik güçleri ayrıca Gezi protestolarını haberleştiren meslektaşlarımıza tehdit ve şiddet uygulamıştır. Tele1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV'den Erdinç Yılmaz'ın Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tomografileri çekilmiştir. Gazetecilere yönelik bu ağır şiddet insanlık suçudur. Halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Meslektaşlarımıza şiddet uygulayan güvenlik güçleri hakkında işlem yapılmasını, cezasızlıkla ödüllendirilmemesini istiyoruz. Gözaltına alınıp bırakılan ve şiddete uğrayan meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. İktidarı ve güvenlik güçlerini hukuka, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı göstermeye çağırıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güvenlik güçleri, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tgc: Gezi'yi Haberleştiren Gazetecilere Yönelik Şiddet ve Gözaltı Basın Özgürlüğüne Saldırıdır - Son Dakika


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