Thaçi: "İsrail'in Kosova'yı tanıması Türkiye ile dostluk ve kardeşlik ortaklığını etkilemeyecek" - Son Dakika

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova'nın İsrail tarafından tanınmasının Türkiye ile var olan dostluk ve kardeşlik ortaklığını ihlal etmeyeceğini ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi gerçekleştirdiği basın toplantısında Kosova ile Sırbistan arasında Washington'da varılan anlaşmayı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova'nın İsrail tarafından bağımsız ülke olarak tanınmasına ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağına dair verdiği taahhüt nedeniyle Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığa da değindi. Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma sözüne Türkiye'den aldığı eleştirilere değinen Thaçi, "Şeffaflık adına Arap Ligi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile karşılıklı tanıma konusunda bizlere iletilen rahatsızlık hakkında bilgi vermek istiyorum. Erdoğan ile telefonda görüştüm. Bu tanıma, Türkiye ile dostluk ve kardeşlik ortaklığını hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE