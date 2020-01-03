Thibaut Courtois'tan Galatasaray itirafı:

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve son turuna yükselen Real Madrid'de Thibaut Courtois, İspanya basınına önemli açıklamalar yaptı.



"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSETMİŞTİM"



İstanbul'da oynadıkları maçın kendisi için çok olumlu geçtiğini vurgulayan Courtois, "Kendimi o maçtan sonra çok daha rahatlamış hissettiğimi hatırlıyorum. İki çok iyi kurtarıştan sonra özellikle çok iyi hissetmiştim" dedi.



"GOL YEMEDİĞİM MAÇLAR ARTTI"



Thibaut Courtois sözlerini, "Bu maçın bana çok yardımcı olduğunu söylemeliyim. Galatasaray maçından sonra gol yemediğim maçlar arttı ve gelişmeye devam ettim" ifadeleriyle sürdürdü.



Real Madrid'de bu sezon 20 maça çıkan 27 yaşındaki kaleci, 16 gol yedi ve 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



