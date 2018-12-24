Thk'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret
1 saat önce
Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Nevzat Yalçın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.
Türk Hava Kurumu
(THK) Eskişehir
Şube Başkanı Nevzat Yalçın
, İnönü
Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
'u makamında ziyaret etti.
Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şube Başkanı Yalçın'a teşekkür dileklerini iletti. Bozkurt'a yapılan ziyarette Yalçın'a, THK İnönü Şube Başkanı Osman Giray da eşlik etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: İHA
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