Son Dakika Haberleri: Thk'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

Thk'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Nevzat Yalçın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Thk'dan Başkan Bozkurt'a Ziyaret, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Nevzat Yalçın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Başkan Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şube Başkanı Yalçın'a teşekkür dileklerini iletti. Bozkurt'a yapılan ziyarette Yalçın'a, THK İnönü Şube Başkanı Osman Giray da eşlik etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Nevzat Yalçın, Türk Hava Kurumu, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam
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