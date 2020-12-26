THK'nin bankalara ve SGK'ye olan 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı - Son Dakika

THK'nin bankalara ve SGK'ye olan 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı

26.12.2020 11:03
THK'nin bankalara ve SGK'ye olan 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı, System.String[]

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, "Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7...

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, Kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, "Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak." dedi.

Aşcı, AA muhabirine, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesinin 16 Ekim 2019 tarihindeki kararıyla THK Yönetim Kayyumu olarak kendisiyle birlikte Hacı Abdullah Kaya ve Adnan Zengin'in atandığını anımsattı.

Herhangi bir kişiye başkan yardımcısı, genel sekreter, denetim kurulu ve benzeri bir unvanla görev verilmediğini ifade eden Aşcı, "Tüm yönetim, kayyum heyetimizce deruhte edilmektedir. Bu şekilde olmayan unvanlarla kurum adına hareket ettiğini söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Kurumla ilgili alım, satım, kiralama ve benzeri işlemlerin olağan yollarla, ilanla gerçekleştirilen açık ihalelerle yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." diye konuştu.

"Kurum borçları yapılandırıldı"

Kurumun, geçmişte mal varlığının ipotek edilerek çok büyük borç batağına sokulduğunu anlatan Aşcı, bu borçlardan kurtulmak amacıyla Bankacılık Kanunu finansal yeniden yapılandırma hukuku çerçevesinde 17 Aralık 2019'da başvuru yaptıklarını söyledi.

Aşcı, yaklaşık 1 yıl süren zorlu sürecin tamamlandığını ve yapılandırmanın gerçekleştiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumun, 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunuyor. 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira ile vergi ve SSK'ye 200 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız."

Aşcı, THK'nin asıl fonksiyonları olan model uçak, yelken kanat ve yamaç paraşütü faaliyetlerinin Kovid-19 salgını sonrasında canlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) konusunda kurslara başlayacakları bilgisini veren Aşcı, "İHA'yı yeni bir açılım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruma ait havalimanlarını aktif hale getireceklerini vurgulayan Aşcı, Efes Havalimanı'ndan dropzone atlayışının başlamasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu, kısa sürede atlayışların başlatılacağını sözlerine ekledi.

Türk Hava Kurumu, Kayyum, Vergi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THK'nin bankalara ve SGK'ye olan 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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