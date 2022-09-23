Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanması sürdü

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan yurt dışında tutuklu bulunan Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Faruk Fatih Özer'in tutuklu ablası sanık Serap Özer, "Bizim aramızda Faruk Fatih Özer'le şakalaşma bile olmazdı. Maaşlı çalışanıydım. Muhasebe görevindeydim. 18 aydır tutukluyum. 4 yıldır yatalak annemle ilgileniyordum, şu an ilgilenen kimse yok çünkü ben kendimi aklayamıyorum. Tüm yetki Faruk Fatih Özer'de. Yurt dışına çıktığını bile medyadan öğrendim." dedi.

Üzerine atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgisinin olmadığı savunan Özer, "İlgim olsa Faruk beyle kaçmaz mıydım. Faruk Fatih Özer, mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü maaşlı çalışanıyım. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta tutuklandı ve iadesi olacak. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Güven Özer ise dosya kapsamında 186 sanığın ifadesinin alındığını, kendisi dahil hiç kimsenin suç işlemediğine inandığını ifade ederek tahliyesini istedi.

Duruşmaya katılan bazı mağdurlar da zararlarının karşılanmadığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, Faruk Fatih Özer hakkında çıkarılan kırmızı bültenin devamı yönünde karar verdi. Heyet duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İstenen cezalar

İddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.