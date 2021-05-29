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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

29.05.2021 14:31

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yıldız oyuncularından Shane Larkin'e olan güvenini dile getirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yıldız oyuncularından Shane Larkin'e olan güvenini dile getirdi.

Almanya'nın Köln kentinde müsabakanın oynanacağı Laxess Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncusu Shane Larkin ile finaldeki rakibi Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncusu Pau Gasol yer aldı.

Ergin Ataman, her iki takımın da gerçekten zorlu yarı final maçları oynadığını dile getirerek, "Şimdi final maçının keyfini yaşayacağız. 2019'dan sonra üst üste oynadığımız ikinci final maçı. Biz de rakibimiz gibi yorgunuz. Elbette güzel bir maç çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Tüm takımlar şampiyon olmak için buraya geliyor. Hangi takımın oyuncuları en iyi performansını sahaya yansıtırsa, o takım şampiyonluğa uzanacak. İki müthiş takım yarın finalde mücadele edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Göze hoş gelen ve tempolu bir basketbol oynadıklarını vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben oyunculara her türlü özgürlüğü veriyorum. Özellikle de hücumda. Bundan dolayı hücum takımı olduğumuzu düşünüyorsunuz ama bizim hücumumuz savunmadan başlıyor. Önce iyi bir savunma yapıyor olmanız lazım ki ondan sonra geçiş hücumu sayıları, tempolu basketbol sayıları bulabilesiniz. Bu seviyeye iyi bir savunmanız olmadan gelemezsiniz. Ben mutluyum çünkü insanlar, basketbol severler bizim basketbolumuzdan gerçekten keyif alıyorlar. Oyuncularımız da son üç yıldır bir arada olmaktan, birlikte oynamaktan çok büyük keyif alıyorlar. Topu çok iyi paylaşıyorlar."

Final maçı için iddialı konuşan Ataman, "Her maç belki farklı başlangıçlarımız olabiliyor ama kazanmanın yolunu şu veya bu şekilde mutlaka buluyoruz. Tıpkı dün olduğu gibi. Larkin dün belki çok fazla sayı atmadı ama şuna eminim, yarın Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin ise, "Başantrenörümüzün güveni çok önemli. Gerçekten bana çok güvendi. Bana müthiş bir özgürlük verdi ve şu an olduğum oyuncu haline gelmemde müthiş destek oldu. Umarım her zamanki oyunumu yarın akşam sahaya yansıtacağım ve şampiyon olacağız. Tabii ki şampiyonluğu tek bir oyuncu kazandırmıyor. Tüm takım oyuncularının katkısı son derece önemli. Ben de yarın elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Önemli olan bireysel performanstan ziyade, takım olarak şampiyonluğa ulaşmamız." şeklinde konuştu.

Jasikevicius: "Oyun planımızı sahaya yansıtmamız lazım"

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Yarın savunmada çok daha iyi bir iş ortaya koymamız lazım. Dün sadece son çeyrekte iyi savunma yaptık ve rakibimizi 11 sayıda tuttuk ama yarınki rakibimiz özellikle hücumda daha zorlu. Bu nedenle fiziksel bir oyun ortaya koymamız lazım ve maça çok daha iyi odaklanmamız gerekiyor. Oyun planımıza sadık kalmamız ve oyun planımızı sahaya yansıtmamız lazım." açıklamasında bulundu.

Çok zorlu bir final maçı oynayacaklarına dikkati çeken Jasikevicius, "Anadolu Efes çok güçlü bir rakip. Belki de Avrupa Ligi'nin şu anki en iyi iki takımı şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Final maçında en iyi oyununuzu sahaya yansıtmanız gerek. Doğru zihinsel yapıya, konsantrasyona ve oyun planına sahip olmanız lazım." diye konuştu.

İspanyol oyuncu Pau Gasol ise dün akşam yarı finalde zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, yarın finalde Anadolu Efes ile karşılaşma şansı yakaladıkları için çok heyecanlı olduklarını ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Barcelona, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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