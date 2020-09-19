THY çalışanından köy çocuklarının uzaktan eğitimine destek - Son Dakika

THY çalışanından köy çocuklarının uzaktan eğitimine destek

Türk Hava Yolları (THY)'nın Ağrı ofisinde çalışan Cafer Canşi, köy okullarında okuyan ancak uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için başlattığı 'tablet' ve 'internet' kampanyası sayesinde, kısa sürede gelen bağışlarla 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

THY çalışanından köy çocuklarının uzaktan eğitimine destek, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY)'nın Ağrı ofisinde çalışan Cafer Canşi, köy okullarında okuyan ancak uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için başlattığı 'tablet' ve 'internet' kampanyası sayesinde, kısa sürede gelen bağışlarla 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

THY'nin Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi olarak görev yapan Cafer Canşi, başta Ağrı olmak üzere çevre illerde, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı, tableti ve interneti olmayan köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti. Canşi'nin sosyal medyada "Köy Okulları Yardım Projesi" adıyla  başlattığı kampanya, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında yardımseverlerin desteğiyle 160 öğrenci, tablet ve internete kavuştu. Projenin aynı zamanda koordinatörlüğünü yapan Canşi, Ağrı'nın Esenköy İlkokulu'nda eğitim gören 25 çocuğa tabletlerini kendi elleriyle teslim etti. Öğrenciler bir yandan tablet sahibi olmanın, bir yandan da uzaktan eğitim alabilecek olmanın heyecanını yaşadı.  Yardımları sahiplerine kavuşturmanın Canşi, tablet sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerle de yakından ilgilendi.

"UZAKTAN EĞİTİME KATILMA İMKANI OLMAYAN ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Tablet kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Cafer Canşi, "Bugün tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi köydeki çocuklarımızı genele göre daha çok zorluyor. Uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan çocuklarımız var. Bugün 25 öğrencimize bağışçılarımızın desteğiyle tablet bilgisayar desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 160 öğrencimize bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tablet projemiz devam ediyor. Destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız. Yardımseverlerin tablet hediyelerini bekliyoruz" dedi.

"TABLETİMİZ VAR VE UZAKTAN EĞİTİM ALABİLECEĞİZ"Tablet hediye edilen öğrencilerden Esenköy Ortaokulu'nda okuyan İslam Tekin oldukça heyecanlı ve mutluydu. "Çok şaşırdım ve çok sevindim" diyerek duygularını paylaşan Tekin, "Bundan sonra derslerimle daha iyi ilgilenerek büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim gibi çoban olan çocuklara yardım edeceğim. Cafer Abi gibi onlara destek olacağım" ifadelerini kullanırken, 8'inci sınıf öğrencisi Fatoş Ekinci ise "Koronavirüs yüzünden okula gidemiyordum, tabletim olmadığı için de EBA(Eğitim Bilişim Ağı)'ya giremiyordum. Köy şartlarında imkan bulmak çok zor ancak şimdi tabletimiz var. Daha iyi şartlarda eğitim alabileceğiz. Çok mutluyum" diye konuştu. Öğrenci Velisi Orhan Başkara da "Cafer Canşi ve yardımseverlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız çok zor şartlar altında olduğu için uzaktan eğitim alamıyordu. Köy Okulları Yardım Projesi'nin hediye ettiği tabletler sayesinde şimdi derslerine çalışabilecekler" dedi.

OKUL TAMİR EDİYOR, KIŞLIK İHTİYAÇLARI KARŞILIYORLARAltı yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi,  tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacını karşıladı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında, 'köy köy oyuncak', 'tablet' 'bisiklet' 'bayramlık kıyafet', 'kütüphane' ve 'pizza tadımı' projeleri bulunuyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, projeye ilişkin sosyal medya hesabından "Arkadaşımız Cafer Canşi, hayalleri dünyanın sınırlarından geniş 160 kardeşimize tablet hediye ederek onları uzaktan eğitim ile buluşturdu. Türk Hava Yolları ailemizin bireyleri her koşulda milletimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor" paylaşımını yaptı.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Tablet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY çalışanından köy çocuklarının uzaktan eğitimine destek - Son Dakika

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