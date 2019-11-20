THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:

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Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Westermann sakatlandı

Ali Şen, Oğuz ve Aykut transferi için Cem Uzan'la yaptığı pazarlığı açıkladı