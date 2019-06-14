THY Genel Müdürü Ekşi denetleme sonuçlarını duyurdu: En iyiler arasındayız

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi , yurt dışında 54 havalimanında gerçekleştirilen 107 hava aracı emniyet denetimi sonucuna göre Avrupa 'nın en iyi havayolları arasında yer aldıklarını duyurdu.

Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) verilerine göre;Hava Aracı Emniyet Denetimleri'ndeki(SAFA) bulgu oranı ile Türkiye, Avrupa'nın bulgu oranı en düşük ülkelerinden biri.Geçtiğimiz yılın verilerine göre program kapsamında 49 ülke tarafından yapılan ortalama yıllık 12 bin 500 denetlemenin 500 denetimi Türk tescilli hava araçlarına yapıldı. Programa üye ülkeler arasında Türkiye ortalaması 0.29 oranı ile en düşük 5. sırada yer alıyor.Programa dahil ülkeler arasında ilk dört sırada ise Letonya, Slovakya, Macaristan ve Lüksemburg bulunuyor. Türk uçaklarının en sık denetlendiği ülkeler ise sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İtalya oldu.

"DENETLEMELERE GÖRE EN İYİ HAVAYOLLARINDAN BİRİYİZ"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava Aracı Emniyet Denetimleri'nin (SAFA) sonucuna göre Avrupa'nın en iyi havayollarından biri olduklarını açıkladı. Konuyla ilgili Ekşi, "Emniyet ve Konforla uçuyoruz. Uçuş emniyeti bizim birinci önceliğimiz. Eğitim ve bakım ile sürekli daha iyisine çalışıyoruz. Son 12 ayda şirketimize yurt dışındaki 54 meydanda 107 SAFA denetlemesi yapılmıştır. Aldığımız karne notu 0.205 olup en iyi havayolları arasındayız" açıklamasını yaptı.

SAFA DENETİMİ NEDİR

SAFA(The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme) yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı havayolu işletmelerinin AB ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimler olup, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.(Fotoğraflı)

- İstanbul