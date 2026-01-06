THY, Turkish Airlines Open ile 3 Yıllık Anlaşma Imzaladı - Son Dakika
THY, Turkish Airlines Open ile 3 Yıllık Anlaşma Imzaladı

THY, Turkish Airlines Open ile 3 Yıllık Anlaşma Imzaladı
06.01.2026 16:59
Türk Hava Yolları, 2026 Turkish Airlines Open için 3 yıllık isim ortaklığı anlaşması yaptı.

TÜRK Hava Yolları (THY), prestijli golf organizasyonlarından Turkish Airlines Open için 3 yıllık isim ortaklığı anlaşmasına imza attı. Turnuva, 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da, Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club ev sahipliğinde düzenlenecek.

2.75 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan Turkish Airlines Open, DP World Tour 2026 sezonunun önemli organizasyonları arasında yer alıyor. 2025 sezonu şampiyonu genç Fransız sporcu Martin Couvra, 2026 yılında da unvanını korumak üzere yeniden Türkiye'de sahne alacak. 1994 yılından bu yana Antalya'da golf turizminin gelişiminde öncü rol üstlenen National Golf Club, bu önemli organizasyonla dünyanın dört bir yanından sporcuları ve golf tutkunlarını ağırlayacak.

'MİSAFİRLERİMİZİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ'

Anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Turkish Airlines Open gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun yeniden isim sponsoru olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu turnuva, yalnızca sporun evrensel birleştirici gücünü değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünya çapında bir spor ve turizm merkezi olma vizyonunu da güçlü bir şekilde yansıtıyor. Türk Hava Yolları olarak, sporu ve sporcuları desteklemeye, ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor ve 2026 yılında da dünyanın dört bir yanından gelecek misafirleri Antalya'da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'BU ORGANİZASYON ULUSLARARASI TANITIM KARARLILIĞINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAKTADIR'

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise "Turkish Airlines Open turnuvasının, Avrupa'nın en prestijli 2026 uluslararası profesyonel golf takvimi kapsamında yeniden Türkiye'de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duymaktayız. Turnuvanın 2025 yılında DP World Tour takvimine başarılı dönüşünün ardından, 2026 organizasyonu da Türkiye'nin küresel golf sahnesindeki konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu organizasyon, Türkiye'nin en üst seviyede golf rekabetini teşvik etme, ulusal ve uluslararası golf gelişimini destekleme ve dünya standartlarında golf sahalarını hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanıtma kararlılığını güçlü biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye Golf Federasyonu, bu platform aracılığıyla milli sporculara, hakemlere ve diğer paydaşlara gelişim ve sıralama fırsatları sunmaktadır. Ulusal ölçekte golf sporunun sürekli büyümesini teşvik etme merkezli hedefi doğrultusunda, TGF turnuva sporcularının, organizatörlerin, yetkililerin ve golf tutkunlarının turnuvaya katılımlarından dolayı memnuniyet duyar. Ayrıca, bu özel spor deneyiminin hayata geçirilmesine sağladıkları katkılar dolayısıyla Regnum Hotels bünyesinde yer alan National Golf Club'ın sahibi Sayın Fikret Öztürk'e, isim sponsoru Türk Hava Yolları'na, diğer sponsorlarımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONUNA TEŞEKKÜR

DP World Tour Turnuva İş Geliştirme Direktörü Mark Casey de şu değerlendirmede bulundu:

"Turkish Airlines Open'ın 2026 yılında Race to Dubai takvimine geri dönmesiyle birlikte, Türk Hava Yolları'nın isim sponsoru olarak anlaşmasını uzatmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. National Golf Club, sporcularımıza gerçek bir mücadele ortamı sunacak ve tesis ekibine süregelen destekleri ile misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de golf sporunun gelişimi için gösterdikleri yoğun çaba nedeniyle Türkiye Golf Federasyonu'na da teşekkür etmek isterim. Bu turnuva, bu hedefe ulaşılmasında son derece önemli bir rol oynuyor ve Nisan 2026'da düzenlenecek organizasyonu sabırsızlıkla bekliyoruz."

TÜRK GOLFÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ

National Golf Club Genel Müdürü Hasan Ceylan ise şu ifadelere yer verdi:

"Regnum Hotels bünyesinde yer alan ve eski Ryder Cup oyuncusu David Feherty ile Seniors Tour oyuncusu David Jones tarafından tasarlanan National Golf Club'da, 2026 yılında Turkish Airlines Open'a ilk kez ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları ve DP World Tour iş birliğiyle böylesine prestijli bir turnuvayı kulübümüzde ağırlamak hem sahamız hem de Türk golfü açısından büyük önem taşıyor. Tüm ekibimizle birlikte en yüksek standartlarda bir organizasyon sunmayı, sporculara dünya çapında bir turnuva deneyimi yaşatmayı ve Antalya'nın dünya golfündeki güçlü konumunu bir kez daha öne çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: DHA

