Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı

17.03.2022 09:03
Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı

Ticaret Bakan Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.

Ticaret Bakan Yardımcılığına, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevlerinden alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Metin Akbaş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ateş ve Gökhan Evren atandı.

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Özgür Volkan, İhracat, Ticaret, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı - Son Dakika


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