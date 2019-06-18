Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu
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Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu

13 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu(Tür: Ankara)

Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye- Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu
(Tür: Ankara)
Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
Ankara, Türkiye, Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık, Güncel
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