Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu
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Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye- Birleşik Krallık
Ticari İlişkilerinin Geleceği programında konuştu
(Tür: Ankara
)
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