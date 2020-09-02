Ticaret il müdürlerine "İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele" eğitimi - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ticaret Bakanlığı ticaret il müdürlerine yönelik "İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele" eğitimi düzenledi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, insan hakları ve eşitlik uzmanları Merve Sisli ve Mehmet Aktaş tarafından sanal sınıf aracılığıyla verilen eğitime, 66 ticaret il müdürü katıldı.

İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturmak amacıyla uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenen etkinlikte, TİHEK'in çalışmalarına yönelik bilgi alışverişinde de bulunuldu.