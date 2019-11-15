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Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Güleser Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Manavgat- Akseki Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Harun Mustafa Öz'ün kullandığı 07 LBB 91 plakalı ticari araç, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Koç'un kullandığı 42 ZS 646 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Koç ile ticari araçta yolcu olarak bulunan Güleser Doğan ve oğlu Mehmet Baki Doğan yaralandı.

112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Güleser Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 07 LBB 91 plakalı ticari aracın sürücüsü Harun Mustafa Öz, bir yakınlarının kınasına katılmak üzere kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Gündoğmuş Karadere'den Manavgat'a giderken, Gençler Mahallesi kavşağını geçtiği sırada aracının yolda dönmeye başladığını, frene basmasına rağmen karşı şeride geçerek Manavgat istikametinden gelen kamyonete çarptığını söyledi.

Ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:01 Kaynak: İHA
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