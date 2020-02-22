Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsünden mini konser - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen etkinlikte, neyzen Burcu Karadağ ve müzisyen Alafsar Rahimov öğrenciler için mini konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünce Tiflis'teki Maarif Vakfı Okulunda öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, neyzen Karadağ ve müzisyen Rahimov, Türkçe ve Azeri ezgiler seslendirdi. Gönüllerince eğlenen minik öğrenciler, programın sonunda sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana Türk kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrenciler için renkli bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yüksel, "Türk kültürünü her açıdan tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat da 2017'den beri Gürcistan'da eğitim alanında hizmet verdiklerini anlattı.

Okulda 107 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Canpolat, "Birçok ülkeden öğrencilerimiz var. Burada aslında iki ülkenin köprü vazifesini görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfının tüm ülkelerde yaptığı iyilik ve güzelliği burada da öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Umarım 500 öğrenci kapasiteli okulumuzda önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenciye hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadağ ise çok sıcak bir ortamda karşılandıklarını anlatarak, "Türk kültüründe çok önemli bir enstrümanı burada tanıttık. Kültürler arası köprü görevini üstlendiğimizi düşünüyorum. Çocuklar için unutulmaz bir etkinlik oldu. Hayatlarında bir enstrümanın varlığının önemini kavradılar." dedi.