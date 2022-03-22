TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Siirt İnsan Hakları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, "İnsan hakları ve ayrımcılık ihlalleri sebebiyle zarara uğradığını iddia eden kişilerin ihlal incelemeleri kurumumuz tarafından yapılmakta." dedi.

TİHEK tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "İnsan Hakları İl İstişare Toplantısı"nda kurumun tarihçesi, görev ve sorumluluklarını aktaran slayt gösterildi.

Tiryaki, toplantıda, 2016'da kurulan kurumun öncelikli görevinin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar olduğunu söyledi.

Cezaevleri, huzurevleri ile emniyetin nezarethaneleri gibi yerlere düzenli ziyaretler gerçekleştirildiğini belirten Tiryaki, bu ziyaretlerde yapılan tespitlerin daha sonra rapor haline getirilerek çözüm üretildiğini kaydetti.

TİHEK'in Cumhurbaşkanlığına bağlı idari ve mali yönden özerk bir kurum olduğunu ifade eden Tiryaki, şöyle konuştu:

"Bağımsız bir kurum olması nedeniyle yapılanlar kanun çerçevesindeki görevini yaparken hiçbir makamdan hiçbir merciden emir ve talimat almıyor. En başta insan haklarının geliştirilmesi ve korunması, ayrımcılığın önlenmesi ana faaliyetlerimizdir. İnsan hakları ihlalleri ve ayrımcılık ihlalleri sebebiyle zarara uğradığını iddia eden kişilerin ihlal incelemeleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Kurul bu incelemeler sonucunda eğer ihlale karar vermişse cüzi para cezasına hükmediyor. Kurum ulusal önleme mekanizması kapsamında görev yapmakta. Türkiye'de özgürlüğünden yoksun bırakılmış veya kalmış kişilerin bulunduğu yerlere düzenli ziyaretler yapılıyor."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ise Valilik olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesine önem verdiklerini aktardı.

Hacıbektaşoğlu, Valilik bünyesindeki İl İnsan Hakları Kurulunun, hak ihlaline uğramış vatandaşların başvuru ve şikayetleri için her türlü iletişim araçlarını açık tuttuğunu aktararak, hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde gereken çalışmaların hassasiyetle yerine getirildiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, "Bizim anlayışımızda kul hakkı diye bir kavram vardır. İnsanlara karşı davranışlarımızda kul hakkına mutlaka riayet etmeniz gerekir ki, bunun hesabını ahirette kolay verebilelim. Kalbin kırılması bile önemli bir hak olarak üzerimize yüklenen bir vazifedir." diye konuştu.

Toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, TİHEK kurul üyeleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.