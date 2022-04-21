TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika
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TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi

21.04.2022 23:01

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere iftar verdi.

İftar sofrası, TİKA ve Arnavutluk merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde Fushë Krujë bölgesinde kuruldu.

Arrameras Camisi bahçesinde düzenlenen iftara TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ve ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra 100'e yakın ihtiyaç sahibi kişi katıldı.

TİKA, ramazan dolayısıyla Arnavutluk'ta her gün yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi kişiye iftarlık dağıtıyor.

Bu kapsamda TİKA toplam 3 bin ihtiyaç sahibi kişiye iftarlık sağıyor.

TİKA, ülke genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında da bulunuyor.

TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar verdi - Son Dakika
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