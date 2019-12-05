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TİKA'dan Afrikalı tarım uzmanlarına eğitim desteği

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Cibuti, Somali, Sudan, Çad, Moritanya ve Nijer'den gelen tarım uzmanlarına Antalya ve İstanbul'da "Modern Tarım Teknikleri ve Seracılık Eğitimi" verdi.

TİKA'dan Afrikalı tarım uzmanlarına eğitim desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde Cibuti, Somali, Sudan, Çad, Moritanya ve Nijer'den gelen tarım uzmanlarına Antalya ve İstanbul'da "Modern Tarım Teknikleri ve Seracılık Eğitimi" verdi.


Afrikalı 11 uzmana topraksız tarım uygulamaları ve bitki besleme uygulamaları, sera teknolojileri ve modern sera uygulamaları, laboratuvarda hastalık-zararlı teşhis ve analiz yöntemleri, biyolojik mücadele konularında eğitim verildi. Antalya'daki tarımla ilgili resmi kuruluş ve özel sektöre ait üretim seralarında teknik inceleme yaptırıldı. Katılımcılar, Antalya'da düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı fuarı olan 19. Uluslararası Sera, Tarım, Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı Growtech'i de ziyaret etme imkanı buldu.


Eğitimin kapanış programı ve sertifika töreni İstanbul'da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Bandar Hajjar, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun ve Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Dr. Bandar Hajjar, yaptığı konuşmada İslam Kalkınma Bankasının dünyada bugüne kadar tarım sektöründe 13 milyar ABD doları bütçe kullandığını belirterek, Türkiye ile yürütülen ortak projelerde Türkiye'nin sahip olduğu 48 araştırma enstitüsünün bu verilen eğitimlerin merkezi olma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Hajjar, TİKA ve Tarım Bakanlığına işbirlikleri için teşekkür etti.


Dr. Rahman Nurdun ise, katılımcıların balık tutmayı öğrendiklerini, bu bilgilerini ülkelerine döndüklerinde uygulamalarının çok önemli olduğunu belirtti.


Eğitime katılan Moritanyalı Mohamed Baba Oubeıd, "Eğitimde bilmediğimiz çok konu öğrendik, artık görevimiz öğrendiklerimizi ülkelerimizde uygulamaktır" dedi. - ANKARA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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