TİKA'dan Cezayirli turizm uzmanlarına mesleki eğitim - Son Dakika
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TİKA'dan Cezayirli turizm uzmanlarına mesleki eğitim

27.03.2022 16:54
TİKA'dan Cezayirli turizm uzmanlarına mesleki eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de "Turizmde Yeni Yaklaşımlar Eğitimi Programı" düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de "Turizmde Yeni Yaklaşımlar Eğitimi Programı" düzenledi.

Başkent Cezayir'de Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cezayir Turizm Yüksek Okulu iş birliğinde düzenlenen eğitim programının açılış törenine, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, TİKA Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren, Müdür Yardımcısı İsa Keleş, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı İletişim ve İş Birliği Müdürü Esma Mevlaya ile bakanlığın Eğitimden Sorumlu Müdürü Kirat Kerime ve kursiyerler katıldı.

TİKA Cezayir Koordinatörü Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in farklı şehirlerinden turizm alanında uzman yaklaşık 35 kursiyerin eğitime örgün olarak katılım sağladığını ifade etti.

Çevik, eğitimden faydalanmak isteyen diğer sektör uzmanları için Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı tarafından internet üzerinden de derslere erişim fırsatı sunulduğunu kaydetti.

Eğitim programının Cezayir'deki turizm sektörü uzmanlarına yönelik olmasının önemine dikkati çeken Çevik, bu vesileyle iki ülke arasında yüksek öğrenim alanında da bazı protokollerin görüşüldüğünü sözlerine ekledi.

Antalya'da 15 günlük uygulamalı eğitim

Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eren ise beş gün sürecek "Turizmde Yeni Yaklaşımlar Eğitimi Programı" sonrası bazı kursiyerlerin Antalya'ya davet edilerek 15 günlük bir uygulamalı eğitime alınacağını ifade etti.

Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak burada Cezayir'deki turizm eğitimcilerine destek vererek Cezayir'deki turizm potansiyelini bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız. Türkiyemiz her zaman bu tür ülkelerimizin eğitimine destek vermek, gelişimlerini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor."

Türkiye'ye teşekkür

Öte yandan eğitim programının açılışında konuşan Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Eğitimden Sorumlu Müdürü Kerime, Türkiye'nin Cezayir'deki turizm olanaklarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kerime, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezayir'de turizm alanında kendi kültürünü tanıyan ancak yeniliklere de açık atılımlar yapmak istiyoruz. Bu nedenle programımızın temasını sektörde yeni yaklaşımlar olarak belirledik."

Cezayir'de mesleki turizm eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlarda profesyonel eğitici, uzman veya yönetici olarak görev yapan yaklaşık 35 kursiyerin katıldığı eğitim programı 31 Mart'a kadar devam edecek.

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Antalya, Cezayir, Turizm, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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