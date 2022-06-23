TİKA'dan Filistinli yerel kooperatiflere tarım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) Filistin'in Selfit şehrinde tarım, enerji ve istihdam odaklı 4 proje hayata geçirildi.

Selfit'te faaliyet gösteren Filistin Pazarlama Kooperatifleri ile yürütülen proje kapsamında, Kooperatife ait arsalar üzerinde kurulan serada ve aloe vera tarlasında ekim yapıldı.

Damlama tekniği ile otomatik sulamanın kullanıldığı ve 52 kooperatif üyesinin faydalanacağı serada, çilek üretiminin yanı sıra başta fasulye olmak üzere bazı gıda ürünleri yetiştirilecek.

Aloe vera ekimi yapılacak 2 bin metrekarelik alana sahip tarlada da yılda 3-4 kez ürün alınacak. 280 kooperatif üyesinin faydalanacağı tarladan elde edilen mahsul kişisel bakım ürünleri üreten tesislere pazarlanacak.

Selfit'e bağlı Deyr Ballut semtinde bulunan bir tesiste de kooperatif üzerindeki mali yükü hafifletmek için güneş enerjisi ünitesi kuruldu. Söz konusu binada Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç edilmek üzere kekik, acur turşusu, acı biber sosu ve benzer ürünler üretiliyor.

Yine aynı tesise kurulan kekik kurutma fırını ile de zamandan tasarruf ederek üretimin arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, güneş altında yapılan kurutma işlemleri yerine Türkiye'de üretilen kurutma fırını kullanılacak. Proje, 56 Filistinli aileye katkı sağlayacak.

Ey-Zeytun Kooperatifi'ne temin edilen hamur ve şekillendirme makineleri de üretimin artmasını sağlayacak. Bölgede bulunan okullara ekmek ve hazır yemek sağlayan kooperatif, Türkiye'den temin edilen tam otomatik makineler ile üretim kapasitesini arttıracak.

48 kooperatif üyesinin faydalanacağı proje, 2 işçiye ve 6 dağıtıcıya istihdam sağlayacak.