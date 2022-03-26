TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek

26.03.2022 11:45
TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da çiftçilere muz ve avokado fidanı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Kenya'da çiftçilere muz ve avokado fidanı desteğinde bulundu.

TİKA Kenya Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki tarıma destek vermeye ve yoksullukla mücadeleye devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, TİKA tarafından çiftçilere 15 bin avokado ve 10 bin muz fidanı dağıtıldığı kaydedildi.

Yapılan destek ile özellikle kadın, genç ve engellilerin geçim kaynaklarının artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Fidanların teslim törenine Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun yanı sıra Kenyalı yetkililer katıldı.

YORUMLAR
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Twitter, Afrika, Kenya, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TİKA'dan Kenya'da muz ve avokado üretimine destek - Son Dakika
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