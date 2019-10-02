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TİKA'dan Kuzey Makedonyalı öğretmenlere eğitim

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonyalı öğretmenlere Trakya Üniversitesinde Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme ile STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi verdi.

TİKA'dan Kuzey Makedonyalı öğretmenlere eğitim, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonyalı öğretmenlere Trakya Üniversitesinde Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme ile STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi verdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) iş birliğiyle verilen eğitimde, TİKA'nın Eğitim Öğretim Programı (EÖP) uygulandı.

Kuzey Makedonyalı Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında 20'ye yakın öğretmenden oluşan grup, Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme ile STEM eğitimi alanında eğitildi.

Trakya Üniversitesinde alanında uzman akademisyenlerce verilen eğitimde, dünyada STEM, STEM Öğrenme-Öğretme Modelleri, STEM okulu özellikleri gibi teorik eğitimler anlatıldı.

Teorik eğitimi tamamlayan öğretmenlere, uygulamalı eğitimlerde rüzgar tribünü, ekolojik kağıt, köprü, biyoplastik yapımı, ağaç dalından kulaklık tasarlama, su arıtma cihazı ve roket tasarlama gibi beceriler de kazandırıldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alan öğretmenler, İstanbul'da İTÜ Bilim Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Laboratuvarı ve Rahmi Koç Müzesini ziyaret ederek teori ve pratiği yerinde görme fırsatı buldu.

Balkan Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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