Son Dakika Haberleri: Tika'dan Moldova Sayıştay Başkanlığı Çalışanlarına Eğitim

Tika'dan Moldova Sayıştay Başkanlığı Çalışanlarına Eğitim

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sayıştay Başkanlığı işbirliğinde Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarına eğitim verildi.

Tika'dan Moldova Sayıştay Başkanlığı Çalışanlarına Eğitim, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sayıştay Başkanlığı işbirliğinde Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarına eğitim verildi.

Uluslararası Sayıştay Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitime Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarından oluşan bir heyet katıldı. Ankara'daki Sayıştay Başkanlığı'nda Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından verilen eğitimde katılımcılarla "mali denetim" konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Eğitim programının açılışına Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Igor Bolboceanu ve Moldova Sayıştay Üyesi Violeta Andrıes başkanlığındaki Moldova Sayıştay mensupları katıldı. Eğitim programının açılışında konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay'ın geçmişi, yapısı, görev ve yetkileri konusunda bilgi verdi.

Büyükelçi Igor Bolboceanu ise iki ülke arasındaki dostluk ve yakın işbirliğinden bahsederek, katılımcılara başarı diledi.

Moldova Sayıştay Üyesi Violeta Andries de, düzenlenen eğitimin kendilerine büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi sağladığını belirterek, TİKA ve Sayıştay Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Ankara, Moldova, Sayıştay, Güncel
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