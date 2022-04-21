TİKA, Duhok'ta Mamraşan Mülteci Kampı'ndaki Ezidilere 900 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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TİKA, Duhok'ta Mamraşan Mülteci Kampı'ndaki Ezidilere 900 gıda kolisi dağıttı

21.04.2022 15:14
TİKA, Duhok'ta Mamraşan Mülteci Kampı'ndaki Ezidilere 900 gıda kolisi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Sincar'dan zorla göç etmek zorunda kalan Ezidilerin yaşadığı Mamraşan Mülteci Kampı'nda 900 gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Sincar'dan zorla göç etmek zorunda kalan Ezidilerin yaşadığı Mamraşan Mülteci Kampı'nda 900 gıda kolisi yardımında bulundu.

Mamraşan Mülteci Kampı'ndaki yardım faaliyetine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havre İhsan ve Şeyhan Kaymakamı Serdar Yahya Berzenci katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY'de Irak'taki çeşitli güvenlik sorunları, iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş insanların kaldığı çok sayıda kamp bulunmakta. Bu kamplarda yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için de tabii ki uluslararası yardım kuruluşlarının desteği beklenmekte." diye konuştu.

Türkiye'nin etnik köken, din ve dil ayrımı yapmaksızın geleneksel olarak muhtaç durumda olan herkese yardım eli uzatma geleneği olduğunu vurgulayan Karaçay, bugün de zamanında terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçmış olan Ezidilerin kaldığı bu kampa yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Karaçay, bu dönemde çeşitli sebeplerle uluslararası yardım kuruluşlarının yardımlarının azaldığını ancak Türk yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin ise eksilmeden ve hatta artarak sürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun kamplarda kalan insanlar ve yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Karaçay, yardımların devam edeceğini aktardı.

Karaçay, şunları kaydetti:

"Bir terör örgütü olan DEAŞ'ın zulmünden kaçan Ezidiler, bu defa bir başka terör örgütü olan PKK'nın zulmünden, mevcudiyetinden dolayı evlerine denemelerine rağmen dönemeyenler var. Geneli de yine bu sebepten dönememekte. Tabii bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için terör örgütünün Sincar ve Irak'ın çeşitli bölgelerindeki mevcudiyetinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu terör örgütü mevcudiyetinin sona ermesiyle birlikte, inanıyoruz ki, şu an kamplarda yaşamak zorunda olan Ezidiler evlerine huzurla dönüp hayatlarını evlerinde sürdüreceklerdir."

Türkmen Bakan Maruf da Mamraşan Kampı'nda 1500'den fazla Ezidi aile bulunduğunu ve TİKA tarafından kamptaki 900 aileye gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Maruf, Türkiye'nin her zaman bütün etnik grupların yanında olduğunu belirterek, "Özellikle de bu zor şartlarda olan Ezidi kardeşlerimizin yanındadır. Yaklaşık 100 binden daha fazla Ezidi göçmen var. Bunlar 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın tehdidiyle bölgeyi terk ettiler. Ne yazık ki bugün de PKK terör örgütünün baskısıyla, tehdidiyle burada olan Ezidiler kendi yurtlarına dönemiyorlar. Evlerine dönebilmeleri için ilk önce Sincar bölgesinde emniyet oluşturulması lazım." diye konuştu.

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Mülteci Kampı, Duhok, Irak, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Duhok'ta Mamraşan Mülteci Kampı'ndaki Ezidilere 900 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika


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