TİKA'nın katkılarıyla yapılan Azerbaycan Göç Hizmeti Eğitim Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Eğitim Merkezini yeniledi.

Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti tarafından düzenlenen eğitim programlarının kapsamının genişletilmesi ve eğitimlerin modern araç gereçler kullanılarak yapılmasını sağlamak amacıyla hizmet yerleşkesinde bulunan ve yabancıların kabulü için kullanılan bina, tadilat ve tefrişatı TİKA tarafından yapılarak eğitim merkezine dönüştürüldü. Kapasitesi genişletilen, yeni görünüm kazandırılan eğitim merkezi TİKA tarafından bilgisayar ve elektronik ekipmanlarla donatıldı.

Merkezin açılışına, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Başkanı Vüsal Hüseynov katıldı.

Kayalar, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin üst düzeyde seyrettiğini belirterek, "İlişkiler bizim projelerimize de yansıyor." dedi.

TİKA'nın 1994 yılından bu yana kardeş Azerbaycan'ın kurumlarıyla güçlü iş birlikleri yaptığını vurgulayan Kayalar, "Bugün de projelerimizin önemli bir örneği olan Devlet Göç Hizmeti Eğitim Merkezinin açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. Devlet Göç Hizmeti, Azerbaycan'da çok önemli bir fonksiyonu olan yoğun şekilde çalışan ve kaliteli işler yapan bir devlet kurumu. Biz de TİKA olarak bu kurumun teknik ve kurumsal kapasitesine destek olacak eğitim merkezini kurmaktan da memnunuz." ifadelerini kullandı.

Eğitim merkezinin donanımına da katkıda bulunduklarını dile getiren Kayalar, gelecekte Azerbaycan kurumlarıyla iş birliğini ileriye taşımakta hemfikir olduklarını söyledi.

Vüsal Hüseynov da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki yüksek düzeyli işbirliğinin en bariz örneğinin 2. Karabağ savaşında Türkiye'nin verdiği güçlü siyasi ve manevi destek olduğuna dikkati çekti.

TİKA desteğiyle Azerbaycan Devlet Göç Hizmeti Eğitim Merkezinin modern hale getirildiğini kaydeden Hüseynov, "Proje kapsamında eğitim merkezi yeniden kuruldu, kapsamı, kapasitesi genişletildi, daha fonksiyonel hale getirildi. Teknik teçhizatı güçlendirildi. Eğitim merkezi, Migrasya hizmeti çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmaya hizmet edecek. Sosyal projeler için kullanılacak. Aynı zamanda bölgesel eğitim merkezi olarak da kullanılacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkanı Kayalar ve Bakü TİKA Koordinatörü Teoman Tiryaki, Bakü'deki temasları kapsamında Kültür Bakanı Anar Kerimov ile bir araya geldi, Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Başkanı Ulvi Mehdiyev'i ziyaret etti.