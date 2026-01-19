TİKAV'dan Anıtkabir'e Saygı Ziyareti - Son Dakika
Ekonomi

TİKAV'dan Anıtkabir'e Saygı Ziyareti

TİKAV\'dan Anıtkabir\'e Saygı Ziyareti
19.01.2026 13:24
TİKAV heyeti, 27. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti ve eğitim projelerini vurguladı.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) heyeti tarafından, vakfın 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e saygı ziyareti gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğunu Akın ailesi ve Akfen Holding'in üstlendiği vakıf, holdingin sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek amacıyla 15 Ocak 1999'da Ankara'da kuruldu.

TİKAV, kuruluşundan bu yana eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal dayanışma alanlarında yürüttüğü sürdürülebilir projelerle toplumun farklı kesimlerine dokunmaya devam ediyor.

Vakfın 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Yılmaz, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Selim Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç ve beraberlerindeki heyet, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Hülya Kırçuval, deftere şunları yazdı:

"Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak kuruluşumuzun 27. yılında Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve ilke edindiğimiz çağdaşlaşma hedeflerine olan sarsılmaz bağlılığımızla huzurunuzdayız. Kurulduğumuz günden bu güne kadar başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz eğitim projelerille gençlerin ve kadınların yaşamına dokunuyor, onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için umut, cesaret ve imkan sunuyoruz. Eğitimin sadece bireyleri değil, toplumu dönüştüren en güçlü değer olduğuna yürekten inanıyoruz.

Gençlere yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine bırakılan en kıymetli emanet olduğunun bilinciyle aklı ve bilimi rehber edinen, çağdaş değerlere saygılı, düşünen, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlar ve gençlerin yaşamlarını dönüştüren projelerle ülkemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyet'i inançla ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağımıza dair sözümüzü yineliyor, aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz şükranla eğiliyoruz."

TİKAV, çalışmalarını üç ana başlık altında sürdürüyor

"İnsana yatırım" anlayışını odağına alan TİKAV, çalışmalarını "Bireysel Gelişim Programı", "Ulusal Projeler" ve "Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye (UGO-TR)" olmak üzere üç ana başlık altında sürdürüyor.

Vakıf, ele aldığı toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla eğitim ve gelişim temelli projeleri uzun vadeli yaklaşımla hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadar üniversite öğrencilerinden iş dünyası temsilcilerine, gençlerden dağ köylerinde yaşayan çocuklara, kadınlardan muhtarlara, engelli yakınlarından hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden annelere kadar toplumun çok farklı kesimleriyle bir araya gelen TİKAV, aynı zamanda okul onarım projeleriyle de eğitime somut katkı sağladı.

İnsana dokunan, toplumsal faydayı merkeze alan projeleriyle kalıcı değer üretmeyi sürdüren TİKAV, gelecek dönemde de eğitim ve gelişim odaklı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Anıtkabir, Türkiye, Ekonomi, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİKAV'dan Anıtkabir'e Saygı Ziyareti - Son Dakika

