TikTok kullanıcının "Kocamı kumama yolcu ettim" paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
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TikTok kullanıcının "Kocamı kumama yolcu ettim" paylaşımı tepki çekti

07.08.2023 12:48

Bir TikTok kullanıcısının, kocasını kayda alıp "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada infial yarattı. Kullanıcılar, paylaşımın aile değerlerini aşağıladığını belirterek paylaşımı yapan kadına tepki gösterdi.

TikTok kullanıcısı bir kadının kocasını kayda alıp "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video tepki çekti.

AİLE DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINDA

Sosyal medya platformu TikTok, çoğu zaman çileden çıkaran paylaşımlara sahne oluyor. Birçok kullanıcı takipçi kazanıp fazla izlenmek uğruna toplum ve aile değerlerini ayaklar altına alıyor.

"KOCAMI KUMAMA YOLCU ETTİM"

Bir TikTok kullanıcısı kadın, kocasını kayda aldığı anları "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştı. Görüntüde kadının, kocasının eşyalarını siyah poşete koyup ardından küçük çocuğuyla yemek yaptığı anlar yer alıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcının tepkisini çekti. Videonun başlığına sinirlenen kullanıcılar paylaşımın altına sert sözler yazıp, kadının sırf izlenme almak için aile değerlerini aşağılamasının kabul edilebilir yanı olmadığını savundu.

Rezillik diz boyu! 'Kocamı kumama yolcu ettim' başlığıyla paylaştığı video kullanıcıları küplere bindirdi
Rezillik diz boyu! 'Kocamı kumama yolcu ettim' başlığıyla paylaştığı video kullanıcıları küplere bindirdi
YORUMLAR (3)
  • Burhan Polat: Tiktokta takılan kadın, erkek farketmez birçoğu psikolojikmen sorunlu insanlar. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Selim Kayisi: Yani kocasının kuma yapması toplumun ahlak değerlerini sarsmıyor ama kadın bunu tiktokta paylaşmış o sarsıyor. Hadi orada tatlı su müslimleri sizi Cevap Yaz 29 9 Yayından Kaldır
  • Murat: Bitik hayatlar bitik insanlar yazık olan o evde büyüyen çocuklara bu arada selim sen ilk önce git biraz kitap oku kendini geliştir herşeyde yorum yapmayayi öğren 12 1 Yayından Kaldır
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3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TikTok kullanıcının 'Kocamı kumama yolcu ettim' paylaşımı tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok kullanıcının "Kocamı kumama yolcu ettim" paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
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