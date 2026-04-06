TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

06.04.2026 07:54
TikTok’ta para toplamak için canlı yayın yapan genç kız, ailesiyle yaşadığı tartışmayı yayın sırasında izleyicilere yansıttı. Demans hastası annesi ve babası için “bakmak zorunda değilim” diyen genç, tartışmanın ardından yayını kapatmadan evi terk etti. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı ve kısa sürede gündem oldu.

TARTIŞMA CANLI YAYINDA BAŞLADI

Görüntülerde genç kızın ev ortamında yayın yaptığı, izleyicilerle etkileşim halindeyken bir anda ailesiyle tartışmaya başladığı görüldü. Yayın sırasında arka planda bir erkek sesi duyulurken, gerilimin giderek yükseldiği dikkat çekti.

TELEFONLA KONUŞTU, SİNİRLİ ANLAR YAŞANDI

Genç kızın tartışma sırasında bir telefon görüşmesi yaptığı, konuşurken ses tonunun yükseldiği ve oldukça sinirli olduğu gözlendi. Yayın boyunca izleyicilerin de yorumlarla olaya dahil olduğu görüldü.

“BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİM” DEDİ

Tartışma sırasında genç kızın, demans hastası olduğu belirtilen annesi ve babası için “Ben bunlara bakmak zorunda değilim” ifadelerini kullandığı anlar kayda geçti.

CANLI YAYINI AÇIK BIRAKIP EVİ TERK ETTİ

Görüntülerde genç kızın tartışmanın ardından apar topar hareket ettiği ve yayını kapatmadan evi terk ettiği anlar da yer aldı. Bu anlar izleyiciler tarafından canlı olarak takip edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı genç kıza tepki gösterdi. Özellikle aile bireylerine yönelik sözleri eleştirilirken, görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Gümüşsoy Yusuf Gümüşsoy:
    Tiktok tamamen kaptılmalıdır.Ne haya kaldı, ne ar kaldı insanlarda. 66 0 Yanıtla
  • hasan can nazik hasan can nazik:
    Ben demans hastası dedemle ananeme bakiyorum yıllardır...sen nasıl yanlız birakirsin böyle vakalari 2 gün sonra birbirini öldürürler ararsın ama bulamassin 32 0 Yanıtla
  • Miraç Akın Sevimli Miraç Akın Sevimli:
    dindar nesil maşallah 6 20 Yanıtla
    Sezai Yiğit Sezai Yiğit:
    Dindar ne alaka sen dinsiz misin 2 0
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Abacım çiğ ciğermi yedin kan mı içtin o rujun rengi nedir öyle ab Rh pozitif ruj 22 0 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    para kazanmak için yapılmadık rezilliklerin kalmadığı ülkemizden manzaralar 15 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
