TikTok sevdası kaza yaptırdı! Kalabalık gruba otomobil çarptı

Hindistan’da otoyolda TikTok videosu çeken bir gruba otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Videoda, grubun yol ortasında çekim yaptığı sırada hızla gelen aracın kişilere çarptığı görüldü. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Yetkililer, otoyol ve yoğun trafikli bölgelerde video çekilmemesi konusunda sık sık uyarı yapıldığını belirtirken, kurallara uyulmaması nedeniyle benzer kazaların ülkede sık yaşandığı ifade edildi.
Yorumlar (1)
Yorumlar (1)