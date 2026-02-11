Tilkiler Ardahan'da Ekmekle Beslendi - Son Dakika
Tilkiler Ardahan'da Ekmekle Beslendi

11.02.2026 15:15
Ardahan'da karla kaplı alanda av arayan tilkilere Karayolları ekipleri ekmek vererek yardım etti.

Ardahan'da karlı arazide av arayan tilkiler, Karayolları ekipleri tarafından ekmekle beslendi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, yaban hayvanları besin bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde bulunan Karayolları 183. Şube Şefliği Bakımevi çevresine gelen tilkiler, yiyecek aradı.

Camdan dışarıdaki tilkilerin yiyecek aradığını fark eden Karayolları personeli, hayvanlara ekmek verdi.

Verilen ekmekleri paylaşamayan tilkiler, yiyecek için birbiriyle mücadele etti.

Kaynak: AA

