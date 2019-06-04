Son Dakika Haberleri: Tillo'da kilim atölyesi kuruldu
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Tillo'da kilim atölyesi kuruldu

32 dakika önce

Siirt'in Tillo ilçesinde belediye ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halı kilim atölyesi kuruldu.

Tillo'da kilim atölyesi kuruldu, System.String[]
Siirt'in Tillo ilçesinde belediye ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde halı kilim atölyesi kuruldu.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın iki ay önce Tillo Belediyesi Konukevinde hizmete giren 40 metrekarelik atölyenin açılışını gerçekleştirdi.

Atölyeyi gezen Aydın, daha önce atıl olan salonun düzenlenerek kadınların el emeği göz nuru ile üretim yapacağı atölyeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Belediye olarak istihdamı önemsediklerini ve buna yönelik yerel ve ulusal projeler hayata geçirdiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Yöresel el sanatlarının kaybolmaması için çaba gösteriyoruz. Daha önce atıl olan salonu biri usta öğretici 12 kadın kursiyerimizin çalışabileceği atölyeye dönüştürdük. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. İlçede ahşap oymacılık kursumuz da vardı. Şu anda kilim atölyesi de kurduk Bu atölyelerin sayısını artırarak ilçedeki kadınlara yönelik istihdamı artıracağız."
Usta öğretici Hanife Balık da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada her dokunan kilimin ayrı bir hikayesi var. El emeği göz nuruyla üretim yapıyoruz. Kilimlere şimdiden müşteri var. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:41 Kaynak: AA
Aydın, Siirt, Tillo, Güncel
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