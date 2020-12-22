Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu - Son Dakika

Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu

22.12.2020 12:18
Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu, System.String[]

ANKARA'da tiner dökülerek yakılan ve bıçakla karnı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği 'Liya', yaklaşık 10 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başladı.

ANKARA'da tiner dökülerek yakılan ve bıçakla karnı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği 'Liya', yaklaşık 10 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başladı.

Ankara'da hayvansever Volkan Koç, kendisine gelen ihbarla Dikmen semtinde tiner dökülerek yakılan ve bıçakla karnı kesilen sokak köpeğini buldu. Koç, kendi imkanları ile 12 yaşındaki köpeği tedavi amacıyla hayvan hastanesine götürdü. Burada yaklaşık 3.5 ay tedavi gören sokak köpeği yaşama tutundu. Volkan Koç ve eşi Canan Kapan Koç ile 'Liya' adını verdikleri köpeği daha sonra evlerinde götürerek, kendi imkanları ile bakmaya başladı. Liya, 7 aylık bakım ile tamamen sağlığına kavuştu. Mucize bir şekilde yürümeye başlayan 'Liya', şimdi barınakta diğer köpekler ile birlikte yaşıyor.

'BİR İNSAN BUNU YAPAMAZ, BU KADAR CANİ OLAMAZ'Hayvansever Volkan Koç, 'Liya'nın çok özel bir köpek olduğunu söyleyerek, "Çünkü onun hikayesi gerçekten çok acıklı. Bulduğumuzda maalesef üzerine tiner dökülüp yakılmış, ölmediği için de karın bölgesi bıçakla açılmış şekildeydi. Çok üzülmüştük onu aldığımızda. 12 yaşında bir çocuğumuz. Kurtuluşu gerçekten mucize, aylarca tedavi gördü. Tedavi sonu maalesef ayağa kalkamadı. Uzun bir süre felç kaldı. Ona evimde eşim ile birlikte baktık, ayağa kaldırdık. 'Liya' gerçekten bir mucize. Şu an bizimle birlikte yaşıyor. Kurtardık Allah'ın izniyle ve şu an çok mutlu. Yaşadığı acıları hatırladıkça insan olarak ben üzülüyorum. Bir insan bunu yapamaz, bu kadar cani olamaz" dedi.'İNSAN GÖRDÜĞÜ ZAMAN KAÇACAK YER ARIYOR'

'Liya'nın yaşadığı olaydan sonra insanlara yaklaşmadığını söyleyen Koç, "Biz dahil hiçbir insana yaklaşmıyor. İnsan gördüğü zaman kaçacak yer arıyor. En tenha yer nereyse oraya sinmeye çalışıyor. İnsanlardan çok korkuyor. Bence de çok haklı. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Hiçbir canlı mal değildir. Doğada bizim kadar yaşam hakları var. En ağır cezanın bir insana verildiği gibi hayvanlara şiddet uygulayanların, hayvanlara kötü muamele yapanların da çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.


Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu
Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu
Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu

Ankara, Mucize, Köpek, Liya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu - Son Dakika


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